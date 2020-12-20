وهز ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا الشباك أيضا لكن المباراة كان يمكن أن تسير في اتجاه آخر لو لم يمنع جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس البالغ عمره 42 عاما فريقه السابق بارما من التقدم بهدف مبكر عندما أنقذ بقدميه تسديدة من مدى قريب من يوراي كوتسكا بعد ربع ساعة من البداية.

وأصبح رصيد يوفنتوس، الساعي للقبه العاشر على التوالي في الدوري، 27 نقطة ويتقاسم المركز الثاني مع إنتر ميلان الذي يستضيف سبيتسيا الأحد. ويتأخر الفريقان بنقطة واحدة عن ميلان المتصدر والذي يحل ضيفا على ساسولو.

وصعدت الثنائية برونالدو إلى صدارة هدافي الدوري متقدما بهدفين على زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر حيث انتفض قائد منتخب البرتغال البالغ عمره 35 عاما بعد إهدار ركلة جزاء أمام أتلانتا الأسبوع الماضي.

وأتيحت أول فرصة خطيرة لبارما عندما انتهت هجمة مرتدة عند كوتسكا لكن بوفون أنقذ الكرة.