وركزت صحيفة "آس" عبر غلافها الصادر اليوم السبت 19 على المقابلة الحصرية مع صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للحديث عن مسيرته في الملاعب الأوروبية، والتتويج بالألقاب، ومسألة الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وفي عنوانها بالبنط العريض، طرحت السؤال الأبرز: "صلاح: الانتقال إلى مدريد أم برشلونة؟ من يدري".

وخلال المقابلة الحصرية، قال صلاح بشأن موعد انتهاء مسيرته مع الريدز: "هذا سؤال صعب، ولكن أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا".

وأضاف "بالتأكيد أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأُكرر، تحطيم جميع الأرقام القياسية مع النادي، ولكن كل شيء في يد إدارة النادي".

وبشأن الانضمام إلى أحد عمالقة "الليغا"، الريال أو البارصا، أجاب "مو صلاح" بالقول: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا؟".

وتابع:"أركز الآن فقط في العودة للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول".