وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف (49 و80) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (69).

وهو الفوز الثاني على التوالي للأهلي فرفع رصيده إلى 6 نقاط مستعيدا المركز الأول بفارق الأهداف أمام سيراميكا كليوباترا وأسوان الفائزين على البنك الأهلي 3-1 وطلائع الجيش 2-1 تواليا، الأربعاء، في افتتاح المرحلة، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة فتراجع إلى المركز السادس عشر.

وغاب مدربا الفريقين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (الأهلي) وخالد عيد لإصابتهما بفيروس كورونا.

وسيطر الأهلي على معظم فترات الشوط الأول من فرص عدة من عرضيات التونسي على معلول ومحمد هاني، واختراقات محمد مجدي "أفشه"، إلا أن رعونة ثلاثي الهجوم شريف و"كهربا" والأنغولي جيرالدو، وتألق حارس مرمى الضيوف محمد البشبيشي حال دون تسجيل أهداف، لينتهي الشوط سلبيا.

وتبدل الحال تماما في الشوط الثاني، واستغل مهاجمو الأهلي الفرص، التي لاحت لهم، فافتتح التسجيل مبكرا عبر شريف مستغلا الخروج الخاطئ للبشبيشي فتابع الكرة داخل مرماه (49).

وعزز الأهلي تقدمه بعد 10 دقائق عندما استغل كهربا كرة مرتدة من العارضة إثر ضربة رأسية لشريف فسددها على يمين البشبيشي (69).

وأضاف شريف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه إثر من هجمة مرتده تلقى خلالها كرة من أفشه لحظة خروج البشبيشي من مرماه فسددها في المرمى (80).

وفي مباراة أخرى، تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه سموحة 1-1 بملعب الإسكندرية.

وتقدم سموحة عن طريق حسام حسن (30)، وأدرك العاجي رزاق سيسيه التعادل للاتحاد السكندري (34).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الرابع بفارق الأهداف عن الزمالك، وسموحة إلى نقطتين في المركز التاسع.

وفي وقت سابق، حقق إنبي فوزه الأول على حساب مضيفه مصر المقاصة بهدف وحيد سجله كريم طارق (11) بملعب المقاولون العرب.

ورفع إنبي رصيده إلى 3 نقاط فارتقى إلى المركز السابع، بينما تراجع مصر المقاصة إلى المركز السابع عشر بدون رصيد بعدما تلقى الهزيمة الثانية تواليا.