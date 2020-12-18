وأكد النادي المصري أن المدرب البرتغالي سيكون من حقه التواجد على دكة البدلاء في النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية، التى يحمل الزمالك لقب الوصيف فيها خلفا للأهلي المصري.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً في الشارع الكروي المصري والأفريقي، بعدما خرجت تقارير إعلامية تؤكد أن مدرب الزمالك سيكون ضمن قائمة تضم 21 مدرباً قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القم "كاف" حرمانهم من التواجد على مقعدهم على دكة البدلاء في النسخة المقبلة من البطولة الأفريقية بدعوى عدم حصوله على رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو" ودبلومة "A".

من جانبه، قال المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أشرف قاسم، إن باتشيكو سيكون متواجدا في قائمة الفريق وسيجلس على مقعده خلال المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن باتشيكو لديه جميع الأوراق والشهادات القارية والدولية التي تُمكّنه من القيام بعمله على أكمل وجه ودون أية عواقب.

ويبدأ الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جازيل بطل تشاد 23 من ديسمبر الجاري، على ستاد الكلية الحربية، في ذهاب دور الـ 32 بالبطولة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل، حسبما اتفق الزمالك مع بطل تشاد مؤخراً.

وقال أشرف قاسم إن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، لذا لا يمكن حرمانه من التواجد في قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن استبعاد عدد من المدربين بمسابقتي دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020/2021.

وأعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن هناك 21 مدرباً لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكشف عن أسماء هؤلاء المدربين لكنه ألمح لكونهم ينتمون لمدارس كروية أفريقية وأوروبية وبرازيلية.