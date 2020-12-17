وتأخر بايرن للمباراة السادسة على التوالي في الدوري عندما أرسل ماكسيميليان فيليب تسديدة مباشرة في الشباك بعد خمس دقائق من البداية، لكن ليفاندوفسكي سجل هدفين بواقع هدف في كل شوط ليمنح فريقه أول انتصار في آخر ثلاث مباريات.

وهذه أول خسارة لفولفسبورج، الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 21 نقطة، هذا الموسم بينما رفع بايرن صاحب المركز الثاني رصيده إلى 27 نقطة متساويا مع رازن بال شبورت لايبزيج.

ويتصدر ليفركوزن، الذي سيلتقي مع بايرن يوم السبت المقبل، المسابقة برصيد 28 نقطة بعدما سحق كولونيا بفضل ثنائية مبكرة من ميتشل فايزر وموسى ديابي وضعت الفريق على طريق الفوز.

وأضاف باتريك شيك والشاب فلوريان فيرتس هدفين في الشوط الثاني لتكتمل الرباعية.