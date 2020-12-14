وجاء هدف كهربا في وقتٍ مميز بالنسبة له، حيث أحرزه في الذكرى السنوية الأولى لتعاقده مع الأهلي الذي ضمه في 13 ديسمبر من العام الماضي لمدة أربع سنوات ونصف، عقب فسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي الذي انتقل له اللاعب عن طريق الزمالك.

وبتوقيع المهاجم لبطل إفريقيا، انضم لقائمة اللاعبين الذين لعبوا لقطبي الكرة المصرية، مما جعلهم دائما محل أنظار جماهير الكرة المصرية نظرا للتنافس الكبير بين الناديين على المستوى المحلي والقاري.

كهربا الأهلي أم كهربا الزمالك؟

لا تتوقف جماهير الأهلي والزمالك عن المقارنة بين نسخة اللاعب الدولي مع الفريق الأحمر ومثيلتها مع القلعة البيضاء، وكل يحاول أن يثبت أن نسخته هي الأفضل.

ويقول الناقد الرياضي محمد بدوي إن "المقارنة حاليا بين مستوى اللاعب الدولي في الفريقين غير منطقية، حيث لم يقدم كهربا مع الأهلي حتى الآن ما يمكن الجماهير من الحكم على تجربته".

وأضاف بدوي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا خلاف على موهبة كهربا، فالجميع يعلم قيمته كلاعب، لكن الأمر يتوقف على انضباطه داخل الفريق. من المعروف عنه أنه لاعب مزاجي وفي مسيرته الكثير من المشكلات التي توضح ذلك".

ويؤكد بدوي أن رحيل صالح جمعة عن الفريق، بات إنذارا لجميع اللاعبين المعروف عنهم عدم الالتزام، وأن "النادي لن يسمح بتكرار تجربة جمعة من جديد"، خاصة مع ربط الجماهير بين كهربا وجمعة فيما يخص الموهبة والسلوك.

ويوضح الناقد المصري، أن وجود بيتسو موسيماني على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي يوفر فرصة جيدة لأصحاب المهارات والحلول الفردية مثل كهربا، إذ "يعرف عن المدرب الجنوب إفريقي تفضيله لتلك الفئة من اللاعبين، كما تتوفر عناصر أخرى لنجاح اللاعب مثل الدعم الجماهيري والاستقرار الإداري داخل النادي".

وختم: "كهربا يملك فرصة ذهبية لاستعادة مستواه من جديد، في بيئة توفر كل عناصر النجاح لأي لاعب، والقرار الآن يرجع له ليكمل مسيرته أو يستسلم لمزاجيته ويضيع الفرصة كما أضاع غيرها من الفرص خلال مسيرته الكروية".