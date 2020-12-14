ولم يظهر بطل فرنسا، الذي تعرض لاعبه البرازيلي نيمار لإصابة في الكاحل في الوقت بدل الضائع، بمستواه المعروف وأهدى القمة إلى ليل الذي فاز 2-1 على بوردو اليوم.

وأصبح رصيد ليل 29 نقطة من 14 مباراة ويتقدم بفارق الأهداف على ليون، بينما تراجع سان جيرمان إلى المركز الثالث وله 28 نقطة متأثرا بالخسارة الرابعة هذا الموسم.

ويأتي أولمبيك مرسيليا في المركز الرابع برصيد 27 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتين في صراع مثير بالمسابقة في ظل أن الفارق بين أو لخمسة فرق يبلغ ثلاث نقاط فقط.

وبعد الفوز 5-1 على إسطنبول باشاك شهر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، عانى سان جيرمان في بداية مواجهة ليون وصنع فرصتين فقط عن طريق أليساندرو فلورينتسي.

وسجل كاديوير هدف المباراة الوحيد قبل عشر دقائق من الاستراحة بتسديدة أرضية قوية بعد تمريرة كارل توكو-إيكامبي.

وأصبح لاعب زيمبابوي ثالث لاعب من ليون يسجل خمسة أهداف أو أكثر في الدوري هذا الموسم إلى جانب ممفيس ديباي وتوكو-إيكامبي.

وأجرى توماس توخيل مدرب سان جيرمان ثلاثة تغييرات في الدقيقة 65، وأشرك كيليان مبابي، لكن الأداء لم يتحسن كثيرا بل احتاج إلى تألق الحارس كيلور نافاس لإبعاد محاولة لوكاس باكيتا.

وضغط سان جيرمان قرب النهاية لكن ليون لعب بتنظيم دفاعي واستحق الخروج بفوزه الخامس على التوالي. وخرج نيمار محمولا على محفة بعد مرور سبع دقائق من الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف من تياجو منديز الذي تعرض للطرد.