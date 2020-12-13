وقال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الأحد، إن جناح الفريق ديوغو جوتا قد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب جوتا خلال المباراة التي تعادل فيها ليفربول بهدف مع ميدتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وقال كلوب: "الإصابة أصبحت أسوأ مما اعتقدنا في البداية، وأفضل مما كنا نظن بعد ذلك. ألقى جميع الجراحين المحتملين نظرة عليه، ليست هناك حاجة لعملية جراحية."

وأضاف: "لكنه سيغيب لفترة من الوقت. لا نعرف بالضبط سوى أنها قد تكون شهر ونصف، أو شهرين".

وذكر كلوب أن الظهير الأيسر للفريق كوستاس تسيميكاس سيغيب أيضا بعد إصابة تعرض لها أمام ميدتيلاند.