وقال المشرف العام على الكرة أشرف قاسم إن اللجنة التي تدير النادي حاليا، حرصت خلال الأيام الماضية على إنهاء أزمة مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة من أجل تحفيزهم لتحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار قاسم في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن "إدارة الزمالك سددت خلال الأيام الماضية المستحقات المتأخرة بالكامل للفريق، قبل مباراة المقاولون العرب" التى أقيمت، السبت، في الجولة الأولى لبطولة الدوري وفاز فيها الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

وأكد قاسم أن اللجنة التي تدير النادي تسعي حاليا، لتوفير مقدمات العقود ونسبة 25 بالمئة من قيمتها للموسم الجديد، حتى توفي بجميع احتياجات اللاعبين المالية.

وانتعشت خزينة النادي بمبلغ 40 مليون جنيه من شركة "بريزنتيشن" الراعية للنادي، قيمة مقدم رعاية النادي للموسم الجديد، وهو ما ساهم في دفع جزء كبير من مستحقات اللاعبين.

وأوضح المشرف العام على الكرة في الزمالك أن "مسؤولي النادي يرغبون في توفير كل سبل الدعم والاستقرار أمام اللاعبين، من أجل استعادة الانتصارات والبطولات، خاصة بعد الموسم السيئ الأخير الذي خاضه الفريق وخسر خلاله أكثر من بطولة محلية وقارية كان ينافس عليها".

وأكد قاسم "ثقته التامة في الجيل الحالي من اللاعبين، وقدرته على تجاوز صدمة الموسم الماضي، والانتفاضة سريعا من أجل إسعاد الجماهير والفوز بالدوري والكأس ولقب دوري أبطال إفريقيا".

وقال لاعب الزمالك الدولي السابق الذي يعد أحد نجوم الكرة المصرية في التسعينات، إن "اللجنة التى تدير الزمالك حاليا ترغب في إبعاد فريق الكرة عن أي أزمات من أجل التركيز في الملعب وتحقيق الانتصارات المحلية والقارية، وإسعاد جماهير الفريق الغفيرة".

وخسر الزمالك بطولة الدوري المصري الموسم الماضي التى توج بها منافسه التقليدي الأهلي، كما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي أيضا، قبل أن يودع كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام طلائع الجيش، وهي البطولة الثالثة التى حصدها الفريق الأحمر الموسم الماضي.

وقال قاسم إنه "سعيد بفوز الزمالك على المقاولون العرب في افتتاح مشوار الأبيض بالدوري"، موضحا أن "خبرات الفريق حسمت الفوز".

ويواجه الزمالك تغييرات إدارية بالجملة الفترة الماضية، بعد إيقاف مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لأإارة النادي برئاسة المستشار أحمد بكري، بعد الكشف عن مخالفات مالية كبيرة.