وظهر عبد المنصف الشهير بـ"أوسة" في مباراة مع فريقه بالدوري المصري، السبت، أمام فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وتخطى عبد المنصف أسطورة الكرة المصرية حسام حسن، الذي شارك في 22 بطولة دوري متتالية قبل أن يقرر الاعتزال ويتجه إلى التدريب، فيما يتبقى له موسم واحد لمعادلة الرقم العالمي المسجل باسم هوغو غاتي النجم الأرجنتيني الذي شارك في 26 موسم متتال بالدوري الأرجنتيني.

محمد عبد المنصف البالغ من العمر 47 عاما، بدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم أواخر تسعينيات القرن الماضي في فريق مزارع دينا، أحد أندية الشركات المشاركة في الدوري المصري، وبعد أن قدم أداء لافتا انتقل إلى الزمالك، وأصبح في غضون شهور قليلة الحارس الأول للقلعة البيضاء.

إلا أن الحارس المخضرم تعرض لهزة كبيرة عام 2002، عندما تلقت شباكه 6 أهداف في خسارة تاريخية للزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي في الدوري المحلي.

ولعب عبد المنصف لعدة أندية في الدوري المصري بعد رحيله عن الزمالك، من بينها إنبي والجونة، قبل أن يستقر به الحال في نادي وادي دجلة، كما مثل منتخب مصر في أكثر من مناسبة.

وعلق الحارس المصري على إنجاز معادلة رقم أسطورة روما، مؤكدا أنه يشعر بسعادة بالغة من الوصول إلى مثل هذا الرقم الصعب بالمشاركة في 25 موسم متتال، متفوقا على عدد كبير من أساطير كرة القدم في مصر ومن بينهم حسام حسن وحارس مرمى مصر التاريخي عصام الحضري.

وقال حارس وادي دجلة الحالي والزمالك السابق في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "رحلة طويلة من التعب والتدريبات الصعبة تمر أمام عيني الآن. أتذكر أحلامي في بدايات ممارستي لكرة القدم، ورحلتي الجميلة مع الزمالك والبطولات الكثيرة التي حققتها مع القلعة البيضاء. أشعر بامتنان كبير لكل المدربين الذين وقفوا بجانبي بداية من مرحلة الناشئين وحتى الآن".

وأضاف: "ما زلت أحلم بتمثيل مصر في كأس العالم. لديّ دوافع عديدة للاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة ولن أعتزل اللعبة إلا حين أشعر بعدم قدرتي على تقديم إضافة للفريق الذي أحرس مرماه".

وتحدث عبد المنصف عن دور زوجته الفنانة لقاء الخميسي فيما وصل إليه من إنجازات، قائلا: "زوجتي تدعمني بقوة، ولولا وجودها في حياتي لما نجحت في تحقيق أي إنجاز، أدين لها بمزيد من الفضل في رحلتي الطويلة مع كرة القدم".

وعن خططه المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم، قال: "أخطط من الآن للعمل في مجال التدريب لكن ليس تدريب حراسة المرمى. أريد أن أكون مديرا فنيا لأحد فرق الدوري المصري الممتاز. لديّ خبرة كبيرة وتعاملت مع مدارس تدريبية مختلفة أغلبها أوروبي. أمتلك الدوافع الكافية لتحقيق نجاحات في عالم التدريبي تضاف إلى نجاحي في حراسة المرمى".