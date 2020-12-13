الظهور الأول لرمضان صبحي خارج جدران القلعة الحمراء جاء باهتا وشهد أحداثا ساخنة للغاية، ففى أول مباراة يخوضها مع بيراميدز خسر الفريق بهدفين مقابل هدف واحد، كما شهدت المباراة طرد رمضان بعد نهايتها بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية من الحكم محمد الصباحي، الذي رفض احتساب ركلة جزاء لصالح رمضان ارتدت بهجمة مرتدة للفريق السكندري سجل منها هدفا قاتلا في مرمى بيراميدز في الدقيقة 96 وبعدها أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة.

اللافت أن المشاركة الأولى لرمضان صبحي مع ناديه شهدت تألقا لافتا لعمار حمدي نجم الأهلي المعار الى الاتحاد السكندري والذي سجل هدفا عالميا في المباراة، وسجلت كاميرات المصورين فى الملعب إشارات له لزميليه السابقين شريف اكرامي ورمضان صبحي بالمال في اشارة الى تفضيلهما الحصول على عقود بمبالغ مالية كبيرة على الاستمرار فى النادي الأهلي.

وبسبب الكارت الحمر الذي حصل عليه رمضان صبحي فى مباراة الاتحاد السكندري، يغيب اللاعب الشاب عن مباراة فريقه المقبلة أمام نادي الزمالك فى الجولة الثانية من الدورى العام.

هجوم من الجماهير

وصاحب ظهور رمضان الأول مع بيراميدز هجوم كبير من جماهير النادي الأهلي على لاعب فريقهم السابق، وأبدى عدد كبير من الجمهور فرحته بخسارة رمضان بعد ان فضل الأموال على انتماؤه لأكبر نادي فى افريقيا، على حد تعبيرهم.

عبدالعال يعلق

وعلق رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق على أداء رمضان فى أول مباراة مع بيراميدز قائلا: " رمضان لاعب كبير ولديه امكانيات ومهارات لا يملكها كثير من اللاعبين فى مصر، لكن بكل تأكيد تجربته مع بيراميدز محفوفة بالمخاطر، ولن يجد الدعم الذي كان يلقاه فى نادي بتاريخ وجماهيرية الأهلي".

وأوضح عبدالعال فى حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن رمضان قدم مباراة مقبولة أمام الاتحاد السكندري ولكن الحكم لم يحتسب له ركلة جزاء واضحة وأعتقد أنه لو كان يلعب للأهلى لما تجرأ الحكم وطرده كما حدث فى نهاية المباراة.

وأضاف:"جماهير الأهلي تتمنى بكل تاكيد فشل رمضان صبحي لأنها ترى أن اللاعب خان النادي وفضل الحصول على الأموال، وهى ربما سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ الأهلي ان لاعباً يرفض الاستمرار مع النادي ويفضل عليه نادي آخر، ولذلك الجماهير مصدومة فى اللاعب للغاية ، وهذا الأمر سيمثل عبء كبيراً على رمضان في قادم المباريات".