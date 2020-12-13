وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة واستحق التقدم بعد ربع ساعة عندما قفز كاسيميرو أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية بضربة رأس داخل المرمى. وتأخر أتلتيكو في النتيجة لأول مرة في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وعزز داني كاربخال من تقدم فريق المدرب زين الدين زيدان في الدقيقة 63 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم واصطدمت بظهر الحارس يان أوبلاك إلى داخل الشباك.

وكان ريال الطرف الأفضل، بينما قدم أتلتيكو أداء متواضعا ولم يسدد أي كرة في الشوط الأول وجاءت تسديدته الأولى على المرمى في الدقيقة 80، إذ أبعد الحارس تيبو كورتوا محاولة ساؤول نيجيز.