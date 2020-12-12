وأشار معلول في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه لم يتلق عروضاً رسمية من أندية سعودية كما تحدث البعض في فترات سابقة، مُعلقاً: من وقت لآخر أجد أسمي يرتبط بأندية خارجية.. تارة يتحدثون عن رغبتي في العودة للدوري التونسي، وتارة يتحدثون عن مفاوضات رسمية بيني وبين أندية سعودية، وثالثة يقولون أنني سأرحل إلى أوروبا في يناير المقبل.

وأوضح الدولي التونسي أنه لا يفكر في هذا الأمر تماماً ولا يشغل باله بما يُثار، خاصة أن تركيزه منذ البداية كان مع الأهلي لرغبته في تحقيق كثير من الإنتصارات والبطولات، مؤكداً أن حلمه منذ الانتقال للأهلي التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وقد تحقق الحلم أخيراً بالفوز باللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بجانب التتويج ببطولتي الدوري المحلي وكأس مصر.

وأكد على معلول أن عقده مع الأهلي مازال مُستمراً حتى عام 2022 ولا يفكر في الرحيل حاليا، وحينما يتحدث معه وكيل أعماله بشأن رغبة أي نادً في التعاقد معه، يقول: "لا أشغل نفسي بهذا الأمر"، وحينما يكون هناك عرض رسمي أحضره للأهلي من أجل البت فيه.

وقال معلول إن الأهلي يُعد أفضل ناد إفريقي ومن أكبر الأندية العربية وقد ساعده على تحقيق طموحاته، لذلك لا يرغب في الرحيل منه، إلا إذا شعر بأنه نال ما يريده من هذا الفريق على صعيد البطولات.

وأقر بأنه يرغب في إنهاء مشواره الكروي في نادي الصفاقسي التونسي، الذي لا ينكر فضله عليه بعدما حقق معه انتصارات رائعة قبل الانتقال منه للأهلي صيف 2016.

وتعهّد معلول بمواصلة مسيرة الانتصارات والبطولات مع الأهلي الذي يمتلك كل أسلحة الفوز بفضل عناصر المنظومة الجيدة داخل النادي الكبير، التى يدعهما جمهور غفير يؤزار الفريق بكل قوة، وفي أي مكان.