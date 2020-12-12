وأصيب مؤمن زكريا قبل أكثر من عام بأعراض غريبة وضمور في الأعصاب، وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج، لكن حالته لم تتحسن كثيرا.

وقال الخطيب في تصريحات لقناة النادي القاهري التلفزيونية، الجمعة، إن زكريا "ترك بصمته مع الأهلي في مشواره الإفريقي بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي".

وأضاف الخطيب "الأهلي لا يترك أبناءه ولا يمكن أن يتأخر عند عمهم. وزكريا أحد أبناء النادي المخلصين وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع".

وسبق أن لعب زكريا لفريق الزمالك، غريم الأهلي التقليدي، وقد أثارت عودته إلى صفوف الأهلي ضجة كبرى قبل سنوات، لكن إصابته أثارت اهتماما مؤخرا في مصر تجاوز الوسط الرياضي.