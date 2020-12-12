وكان قد تم تحذير لاعبات جامعتي فوتشو وجيمي، بشأن حظر صبغ الشعر قبل المباراة التي أقيمت في 30 نوفمبر، لكن المسؤولين وجدوا في يوم المباراة أن اللاعبات من كلا الجانبين "فشلن في الاستجابة للتحذير"، وظهر بعضهن بشعر ليس أسود بدرجة كافية.

ويُطبق حظر على صبغ الشعر على لاعبات كرة القدم في الصين، إذ يجب أن يكون شعرهن أسود اللون وخال من أي إكسسوارات أو تسريحات غريبة.

وقالت صحيفة "بكين نيوز"، نقلا عن شاهد عيان، إن بعض لاعبات فوتشو هرعن إلى "صالون شعر" قريب من الملعب لشراء صبغة شعر سوداء.

وأضافت أنه تم رصد لاعبة واحدة على الأقل من فوتشو وهي تعيد صبغ شعرها "بشكل هستيري" خارج الملعب، في محاولة لإعادته إلى لونه الأصلي، فيما لم يجف شعر أخرى بالسرعة الكافية قبل المباراة.

ووجد القائمون على المباراة أن شعر لاعبة "لم يكن أسود اللون بالدرجة الكافية"، مما يعني أن فريق فوتشو لم يكن لديه عدد كاف من اللاعبات المؤهلات لخوض المباراة، وتم إلغاء المباراة واحتساب 3 نقاط للفريق الخصم.

ورفضت جامعة فوتشو التعليق. ومع ذلك، نقلت صحيفة "تشاينا نيوز" عن الجامعة قولها إن الحظر المفروض على الشعر المصبوغ "يتوافق مع اللوائح ذات الصلة'' التي أصدرتها وزارة التعليم في بكين.

وكانت أوامر قد صدرت للمنتخب الوطني للرجال أيضا، بتغطية أي وشوم على أجسامهم.

وأطلقت واقعة إلغاء مباراة فوتشو موجة غضب على موقع "ويبو" الشبيه بتويتر في الصين، إذ حصدت أكثر من 400 مليون منشور.