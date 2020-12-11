وثبتت إصابة هوانغ هي-تشان الشهر الماضي بعد العودة إلى ألمانيا من كوريا الجنوبية، عقب مباراتين وديتين لمنتخب كوريا الجنوبية في النمسا أمام المكسيك وقطر.

وقال ناغيلزمان إن هوانغ تمكن فقط من حضور برنامج تدريب محدد للغاية منذ ذلك الوقت، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف: "كانت لديه مجموعة الأعراض. تحدثت إليه لفترة وجيزة وقال لي إنه في الأيام السبعة الأولى، كان شبه ميتا. هذا بالتحديد ما قاله".

وتابع ناغيلزمان: "لم يسر الأمر على ما يرام معه وبالتالي علينا أن نتوخى الحذر. الكل يعرف أنه مع فيروس كورونا، إن عدت أبكر من اللازم (إلى التدريب)، فقد يكون الأمر خطيرا بالنسبة للأعضاء، بالنسبة للقلب تحديدا. لذا ينصح بتوخي الحذر".

يذكر أن هوانغ وقع لـلايبزغ بعد إحراز 16 هدفا، كما أحرز 22 هدفا آخر لسالزبورغ الموسم الماضي. ومنذ الانتقال رسميا إلى النادي الألماني، أحرز هدفا فقط في 7 مباريات.