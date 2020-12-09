ويقام حفل الجوائز هذا العام في 27 ديسمبر الجاري، في نسخة خاصة تُقدم فيها جوائز الأفضل في القرن الـ21 في الفترة من 2001 وحتى 2020.

وشهدت القوائم حضورا مصريا، إذ ينافس النادي الأهلي أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ على جائزة أفضل نادي في القرن الـ21، كما ينافس محمد صلاح نجم ليفربول كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورونالدينيو على جائزة أفضل لاعب في القرن الحالي.

كما تشهد قائمة أفضل مدرب في القرن، تنافس المدرب الأسطوري لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون وبيب غوارديولا وجوزيه مورينيو وزين الدين زيدان.

وتحسم النتيجة النهائية للفائز بتصويت لجنة التحكيم بنسبة 60 بالمئة، وتصويت الجمهور بنسبة 40 بالمئة، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 27 من الشهر الحالي، في حفل توزيع الجوائز في دبي.

وكان قد توج النادي الأهلي المصري بجائزة الأفضل أفريقيا في القرن الـ20، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عام 2000، خلال حفل أقيم بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في ديسمبر من نفس العام.

فرص المصريين

وفي سياق توقع الفائزين، يقول الناقد الرياضي محمد علاء، إن التنافس الأقوى على أفضل نادي بالقرن سيكون بين ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، لما حققاه خلال الـ20 سنة الأخيرة على المستوي المحلي والقاري.

كما أضاف علاء لموقع سكاي نيوز عربية أن لقب الأفضل في القرن، محبب لدى جمهور الأهلي، خاصة بعد فوز النادي به على المستوى الأفريقي، وذلك يزيد فرص النادي المصري فيما يخص تصويت الجمهور، خاصة مع الشعبية الكبيرة للمارد الأحمر في الوطن العربي والقارة السمراء.

وردا على المقارنة بين مستوى البطولات التي يشارك فيها الناديان، أكد الناقد المصري أن هناك فارقا بين الدوري المصري والدوري الإسباني وبين البطولة الأفريقية للأندية ومثيلتها الأوروبية، لكن هناك فرق أيضا في لاعبي الفريقين، فريال مدريد يملك أفضل لاعبي العالم داخل قوامه، بينما يملك الأهلي لاعبين يمكن تصنيفهم فقط على المستوى القاري، واصفا المقارنة بين الناديين على مستوى البطولات بـ"الغير منطقية".

وعلى مستوى اللاعبين، توقع علاء أن يمتلك اللاعب المصري محمد صلاح فرص أقل من منافسيه على اللقب الأفضل في القرن، خاصة مع وجود الأسطورتين ميسي ورونالدو، لما حققاه في السنين الأخيرة على المستوى الفردي والجماعي، معتبرا أن وصول لاعب عربي لتلك القائمة إنجازا في حد ذاته، فأداء صلاح مع ليفربول في المواسم الأخيرة، جعله من نجوم الصف الأول على مستوى كرة القدم العالمية، على حد وصفه.