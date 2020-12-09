وقالت الوزارة في بيان إنها "تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد أمين دابو لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي سابقا الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأوضحت صحيفة "المدينة" السعودية، أن دابو نقل إلى أحد مستشفيات جدة قبل أيام بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتم إعلان وفاته الأربعاء.

واشتهر دابو أثناء لعبه لمصلحة أهلي جدة السعودي ومنتخب "الأخضر"، حيث لقب بـ"الثعلب" بسبب مهاراته المميزة.

وبدأ دابو، ذو الأصول السنغالية، مسيرته الكروية في نادي الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل إلى المملكة وينضم إلى الأهلي ويحصل على الجنسية السعودية.

ويمتلك دابو تاريخا كبيرا من الإنجازات الكروية مع الأهلي، حيث حقق 8 بطولات محلية وخارجية، وسجل مع الأهلي والإسماعيلي والمنتخب السعودي أكثر من 250 هدفا، وفقا لـ"المدينة".