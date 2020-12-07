وعلى غرار ما قاله مرارا بعد مونديال روسيا 2018، ردد لوف في مؤتمره الصحفي الأول منذ الخسارة المذلة في 17 نوفمبر أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية ما تسبب بحملة كبيرة من أجل إقالته من منصبه، أن "في الوقت الحالي، لا أرى حاجة" لعودة الثلاثي الذي دفع ثمن تنازل الألمان عن لقبهم العالمي وخروجهم من الدور الأول.

لكنه استطرد قائلا "رددت دائما أنه إذا رأيت، قبل الإعلان عن التشكيلة (لكأس أوروبا الصيف المقبل)، أن هذا الفريق بحاجة إلى هذا أو ذاك من أجل النجاح، فسنقوم بذلك (سيستدعي أي لاعب مستبعد) على أي حال"، مشددا "سأفعل كل ما هو ضروري لمصلحة المنتخب الوطني".

والتزم لوف بالفلسفة التي اعتمدها منذ الخروج من المونديال الروسي بالاعتماد على الجيل الجديد مع منحه الوقت الكافي من أجل إثبات جدارته، مشددا بأنه لن يلجأ إلى "القدامى" إلا في حال الإخفاق الهائل.

ونقلت "فرانس برس" عن لوف قوله "في الوقت الحالي، ليس لدي أي فكرة عما سيكون عليه الوضع في مارس"، في إشارة منه إلى موعد النافذة الدولية المقبلة المخصصة لمباريات المنتخبات الوطنية، متمنيا "أن يكون جميع اللاعبين بصحة جيدة، وألا يتعرضوا للإصابة. ويأتي بعدها التجمع الأخير قبل نشر قائمة كأس أوروبا" التي أرجئت من صيف 2020 حتى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف "قبل ذلك، سنطرح على أنفسنا جميع الأسئلة مرة أخرى، وسندرس كافة الخيارات، وسنقرر من الأفضل للنجاح".

ولدى سؤاله عما إذا اتصل مؤخرا بالثلاثي المستبعد مولر وزميله في بايرن ميونيخ بواتنغ ومدافع النادي البافاري السابق وبوروسيا دورتموند الحالي هوميلس، أجاب لوف "كلا، لم أفعل ذلك حتى الآن".