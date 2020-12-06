واللقب هو الثالث للأهلي هذا الموسم، بعد حصاد لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

وعلى عكس المتوقع، انتقد رضا عبد العال مدرب نادي طنطا، واللاعب السابق للأهلي والزمالك، مدرب القافلة الحمراء بيتسو موسيماني، واصفًا إياه بـ"الضعيف" فنيًا، مؤكدًا أن اللاعبين هم السبب في تحقيق البطولات الأخيرة وليس المدرب.

كما أوضح رضا لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه لم يكوّن أي رأي حول المدرب الجنوب الأفريقي، حتى انتهت البطولة الإفريقية للأندية، ليحصل على فرصة كاملة للاندماج مع الفريق المصري، لكن استمرار الأداء الباهت للأهلي، وخاصة في مباراة نهائي كأس مصر، جعل انتقاد موسيماني ضروريًا، ليتنبه لأخطائه، ويحسن مستوى الفريق، قبل خوض البطولات المقبلة.

وأضاف عبد العال: إشادة الإعلام والجمهور بموسيماني، ربما تضره في المستقبل، وتقلل فرص الأهلي في حصد المزيد من البطولات في الموسم الجديد، فمدرب بطل أفريقيا يجب أن يكون قدوة على المستوى الفني لجميع مدربي الدوري المصري، خاصًة لو كان أجنبيًا.

وفي السياق ذاته، أكد عبد العال أن الأهلي هو الذي يصنع مجد المدربين، فأيًا كان المدرب المتواجد مع الفريق سيتمكن من تحقيق البطولات، لكن الإنجاز الحقيقي هو تقديم أداء جيد داخل ملعب، فالفريق يمتلك كافة عوامل النجاح لأي مدير فني.

السوبر الأفريقي

وحول توقعاته لمباراة "السوبر الأفريقي"، المقرر إقامتها نهاية الشهر الحالي في مصر، توقع عبدالعال فوز الأهلي على فريق نهضة بركان المغربي، وأكد أن "روح اللاعبين" هي التي ستحسم نتيجة اللقاء، كما حسمت العديد من الألقاب، فعقلية الانتصار المزروعة داخل الفريق المصري، تصنع دائمًا الفارق في النهائيات المحلية والقارية.

وتمنى عبد العال تحسن أداء الأهلي في اللقاءات المقبلة، منعًا لحدوث هزيمة كارثية كالتي تلقاها الفريق أمام "صن داونز" بخماسية نظيفة في البطولة الأفريقية للأندية عام 2019.

وردًا على من يتهموه بإثارة الجدل، قال عبد العال إنه يدلي برأيه فقط فيما يحدث حوله، بما يرضى ضميره، وإن الجماهير التي تنتقده ستعرف قيمة رأيه في مدرب الأهلي في المستقبل القريب.

واستدل بآرائه السابقة في العديد من المدربين، وتحقق توقعاته بفشلهم مثل هيكتور كوبر المدرب السابق لمنتخب مصر، والسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق.