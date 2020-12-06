وقدّم الأهلي شكوى ضد رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، لاتحاد الكرة المصري واللجنة الأولمبية ووزير الرياضة، وكذا جهات قضائية ورقابية أخرى في مصر، ويأتي في مقدمتها مجلس النواب ومجلس الوزراء وغيرها.

ولم يقف رئيس الزمالك السابق مكتوف الأيدي ضد النادي الأهلي، وقام هو الآخر بتصعيد الحرب ضد الأهلي في وسائل الإعلام وتحديدا في قناة الزمالك الفضائية، كما قدّم أكثر من شكوى ضد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب لأكثر من جهة رياضية وغير رياضية مصرية.

وعقب رحيل مجلس مرتضى منصور بصدور قرار من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لوجود مخالفات مالية، بدأت العلاقة بين الأهلي والزمالك تأخذ منحنى جديدا مع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك يترأسها المستشار أحمد بكري.

عودة الهدوء

اختفت التصريحات الحادة بين القطبين وغابت الصراعات وعاد الهدوء يسيطر على المعسكرين خاصة مع خروج تصريحات جيدة ودبلوماسية من الناديين عن العلاقة بينهما، فالأهلي رحّب بعودة الهدوء لعلاقته مع الزمالك، كما أعلن الأخير أنه لا يرغب في إشتعال أي أزمات، وأبدى رغبة أكيدة في هدوء الأوضاع، لاسيما في ظل جهود الدولة المصرية لنبذ ووأد أي محاولات للتعصب والعنف.

وترغب إدارة الأهلي في تأكيد قوة العلاقة مع الزمالك بعد رحيل المجلس السابق من خلال التأكيد على توجيه دعوة لمجلس القلعة البيضاء لحضور احتفالية كبرى يقيمها الأهلي يوم 20 ديسمبر الجاري، بمناسبة مرور 20 سنة على لقب نادي القرن، وكذلك فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه مؤخرا على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، إن ناديه يفكر في توجيه دعوة للزمالك لحضور احتفالية القلعة الحمراء بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن، موضحا في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأهلي يرتبط بعلاقة قوية مع جميع الأندية المصرية ويرغب في استمرار العلاقة في إطار من الود والاحترام والتقدير.

وأوضح مرجان أن التنافس في أرض الملعب لا يجب أن يأخذ أي منحنيات أخرى من التعصب، ولابد أن يكون هناك احترام وتنافس شريف بين جميع الأندية، لأننا في النهاية نعيش في مجتمع رياضي واحد لابد أن تسوده روح الود والاحترام.

ويحتفل الاهلي يوم 20 ديسمبر الجاري بمرور 20 عاما على حصول النادي على لقب نادي القرن في أفريقيا، حيث سبق لمجلس القلعة الحمراء أن قرر تشكيل لجنة من أجل تنسيق احتفالية النادي.