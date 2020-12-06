وخسر برشلونة 1-2 في مباراته التي جمعته، السبت، بقادش في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويمر رفاق ميسي بفترة عصيبة، إذ يحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المحلي، برصيد 14 نقطة جمعها من 10 مباريات.

وقال الهولندي رونالد كومان "من الصعب للغاية تبرير الأهداف التي نستقبلها، قد يكون هذا بسبب فقداننا حالة التركيز، افتقدنا في المباراة كذلك إلى القوة عند خسارة الكرة، لا يمكن شرح طريقة استقبالنا الهدف الثاني، قد يتعلق الأمر بعدم التركيز".

وعن تأثير الخسارة على حظوظ برشلونة في المنافسة على اللقب، قال كومان "هذه خطوة كبيرة للخلف في احتمال المنافسة على اللقب، علينا أن نرى الأمر على هذا النحو بعد مباراة كانت نتيجتها مخيبة للآمال، فارق الـ12 نقطة إلى الصدارة كبير جدًا، ولكن علينا مواصلة العمل، وإذا لم نطور من أنفسنا ونقلب موازين هذه النتائج.. أعتقد أنني لا أستطيع قول المزيد"، حسب ما نقلت "آس".

وعن رحلة العودة إلى سكة الانتصارات، قال كومان: "نعاني من تقلبات في الأداء والنتائج في المباريات وفي السلوك، دائمًا ما يكون الأداء جيدا في البداية، ولكن خلال المباراة هناك كرات تركنا فيها مساحات. عندما نخسر الكرة نرتكب أخطاءً كثيرة، هذا أمر متعلق بالفريق بأكمله".