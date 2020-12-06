وبعد أن سجل توماس سوتشيك هدف التقدم لوست هام، رد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة بالشوط الثاني عن طريق بول بوجبا وميسون جرينوود وماركوس راشفورد ليحقق انتفاضة هائلة.

ونجح يونايتد، الذي تقدم إلى المركز الرابع، في الفوز بمبارياته الخمس خارج أرضه هذا الموسم بعدما تأخر في كل مباراة.

وبدأ يونايتد المباراة بشكل متواضع وأهدر وست هام أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل وسدد بابلو فورنالس في الشبكة والقائم أيضا.

ومنح لاعب الوسط التشيكي سوتشيك التقدم بهدف لوست هام، في ظل السماح بحضور ألفي مشجع، في الدقيقة 38 بعد ضربة رأس من ديكلان رايس عقب ركلة ركنية.

ولم يكن يونايتد في أفضل حالاته، ما أجبر المدرب أولي جونار سولشار على إشراك راشفورد وبرونو فرنانديز من مقاعد البدلاء بين الشوطين رغم أنه كان يأمل في إراحة أبرز لاعبيه قبل مواجهة مهمة أمام رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وصنع البرتغالي فرنانديز هدف التعادل لزميله بوجبا في الدقيقة 65 حيث سجل اللاعب الفرنسي بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق استقبل جرينوود الكرة ببراعة داخل المنطقة وسدد كرة قوية داخل المرمى بعد تمريرة أليكس تيليس.

وأكمل راشفورد الانتفاضة وتلقى تمريرة خوان ماتا ثم سدد ببراعة في المرمى في الدقيقة 78.

ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير المتصدر الذي يواجه أرسنال يوم الأحد.

وهذا الفوز التاسع على التوالي ليونايتد في الدوري خارج أرضه، ويمتد ذلك منذ الموسم الماضي، لكن راشفورد أكد ضرورة التوقف عن التأخر في النتيجة بشكل متكرر.

وقال راشفورد "يجب أن نتوقف عن ذلك. إذا خرجنا بشباك نظيفة في مباريات أكثر سنحقق الفوز في المزيد من المباريات بكل تأكيد. من الرائع أن نلعب بحماس لكن الشيء المثالي ألا نستقبل الأهداف".

ويأتي وست هام سابعا وله 17 نقطة بعدما توقفت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية.