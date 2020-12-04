وتحدثت "الطفلة المعجزة "لـ"سكاي نيوز عربية قائلة: "شرف كبير اختياري ضمن أفضل الرياضيين في مصر، الجوائز تمنحني دافع كبير من أجل الاستمرار والإصرار على التفوق دائمًا، وقيمة هذا التكريم تحديدًا لا يمكن التعبير عنها من فرط سعادتي".

وتابعت لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة: "التقيت خلال التكريم أبرز الأسماء في عالم الرياضة المصرية، شعرت بالبهجة عندما فوجئت بأنهم يعرفوني جيدًا، لقد حلمت منذ صغري بأن أصبح ذات يوم بين هؤلاء النجوم".

تعد هنا جودة واحدة من أهم نجمات تنس الطاولة في مصر وأفريقيا، اقتنصت مطلع العام الجاري المركز الأول في التصنيف العالمي للعبة تحت سن 15 عاما، للمرة الأولى بتاريخ بلادها والقارة السمراء، ولم يُفلت منها اللقب لتحتفظ بها طوال عام 2020.

ويصف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، اللاعبة المصرية بأنها صنعت معايير غير مسبوقة وتُعيد كتابة تاريخ اللعبة في قارة أفريقيا نظرًا لمستواها المتميز وتخطيها لـ 41 مركزا في التصنيف العالمي للفتيات تحت 15 عاما خلال زمن وجيز.

وتقول معجزة تنس الطاولة لـ"سكاي نيوز عربية": أتمنى الحفاظ على تقدمي في التصنيف العالمي، واستكمال مشواري بأفضل صورة ممكنة، لدي طموح بدون سقف طوال ممارستي لتلك الرياضة المُحببة لقلبي".

وتضيف جودة، بينما تتلقى حصتها التدريبية داخل ملعب النادي الأهلي المصري "من أجل تحقيق أحلامي، أخضع لتدريبات تستمر لـ 6 ساعات يوميًا، تحت إشراف مدرب أجنبي وآخرين مصريين فضلًا عن تمارين خاصة للياقة، هناك تعاون كبير بين الجميع لمواصلة حصد البطولات".

وفازت جودة في العام الماضي بـ4 ميداليات ذهبية بأفريقيا، وميدالية برونزية في بطولة العالم للقارات، كما تغلبت في نهائي بطولة الجمهورية للكبار على لاعبة نادي الزمالك، فرح عبد العزيز (27 عاما)، والمصنفة الثانية على أفريقيا حينذاك.

فالفتاة الصغيرة تستمتع بالوقوف أمام اللاعبات الكبار في اللعبة كما تؤكد لـ"سكاي نيوز عربية"، وتعتقد أنه ذلك التحدي يدفعها لإظهار أفضل ما لديها خلال هذه المباريات، وهو ما جرى بالفعل أمام عدد كبير من بطلات مصر في تنس الطاولة.

وتستطرد: "مشاهدة الكبار أيضًا له مفعول السحر في صقل المهارات، أشاهد كافة مباريات لاعبات الصين حتى أتعلم منهم، بجانب قدوتي في المجال اللاعبة المصرية دينا مشرف".

تدريبات خلال أزمة كورونا

وخلال العام الحالي واجهت جودة عقبة مثل أغلب الرياضيين في العالم، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتوقفها لفترة طويلة عن لعب المباريات، لكن سرعان ما تخطت الأمر بمساندة من أسرتها.

وتوضح لاعبة تنس الطاولة "فترة شديدة الصعوبة لكنها مرت بسلام، قامت عائلتي بعمل صالة مجهزة لتنس الطاولة داخل البيت حتى لا أتوقف عن التمارين اليومية، بجانب صالة أخرى لتدريبات اللياقة للحفاظ على جاهزيتي عند عودة البطولات".

وتتابع جودة، وهي تلتقط أنفاسها خلال استراحة من التدريبات: "بعد رجوع النشاط من جديد واجهت بعض الصعوبات، خسرت أول مباراتين في الدوري لكنني جاهدت لاستعادة مهاراتي وعدت إلى الفوز مرة ثانية".

وفي سبتمبر الماضي، كُرمت لاعبة تنس الطاولة من قِبل سفير السويد لدى مصر، يان تيسليف، وسفير كندا لدى مصر، جيس داتون، في احتفالية لتكريم أفضل الشخصيات النسائية وبطلات التغيير لعام 2020، على ما قدمته من أرقام قياسية في اللعبة محليا وعالميا.

وتقول الفتاة المصرية عن التكريم: "كانت فرصة مهمة لتوجيه رسالة إلى أبناء جيلي في أهمية التركيز على أهدافهم وأحلامهم والاجتهاد من أجل الوصول إلى النتائج المنشودة".

ورغم انهماكها في البطولات المختلفة سواء المحلية أو العالمية، لم تتأثر الحياة الدراسية لجودة، إذ تحرص على تفوقها في التعليم وتجتهد في تحصيل دروسها وتصطحب معها الكتب والمراجعات في رحلاتها خارج مصر.

وتعتقد الفتاة الموهوبة أن أسرتها أحد أبرز أسباب تقدمها في رياضة تنس الطاولة، منذ أن رافقتها الأم إلى النادي الأهلي لتعلم اللعبة وهي في سن الرابعة، حيث صنعوا من أجلها طاولة قصيرة، مرورًا بالدعم المستمر لها وسفرهم رفقتها في البطولات المختلفة.

وتؤمن جودة بأن الأحلام قابلة للتحقيق مهما بلغت صعوبتها، لذلك تتمنى أن تصل إلى الأولمبياد، وتحقيق الميدالية الذهبية لمصر في تنس الطاولة، فهذا الحلم يراودها طوال الوقت وترغب في تحويله إلى حقيقة في القريب العاجل.