وقال برشلونة في تغريدة على موقع تويتر، إن سيرجي روبيرتو "في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي".

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكتالوني إلى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، إذ يقترب من إبرام اتفاق لخفض رواتب لاعبيه بقيمة 122 مليون يورو (145 مليون دولار) هذا الموسم، للمساعدة في تعويض الخسائر المالية التي تكبدها نتيجة الوباء.

ويمثل التخفيض في الرواتب أمرا حيويا بالنسبة للوضع المالي في النادي الكتالوني الذي تضرر بشدة من فقدان عائدات بيع التذاكر نتيجة اللعب خلف أبواب موصدة والآثار الأخرى الناجمة عن تداعيات "كوفيد-19".