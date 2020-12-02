ويتوقع أن يبدأ الاتحاد القاري بتطبيق النظام الجديد عام 2024، وذلك في ظل خشيته من اعتماد بطولة رديفة "سوبر ليغ" تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية ان "النظام السويسري" سيُعتمد في المسابقة، بحيث تشارك كل الفرق الـ32 أو الـ36 في دوري واحد، وتواجه 10 أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الاصلاح على المسابقة الاشهر عالميا للاندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس المجموعات، يخوض كل فريق خمس مباريات على أرضه، ثم خمس مباريات خارج ملعبه، ضد أندية من مستويات مختلفة.

وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات، وأكبر بين الأندية الكبرى في القارة. وفق "فرانس برس".

وبعد خوض 10 مباريات، تتأهل الأندية الـ16 الأولى في الترتيب إلى الدور الإقصائي، والأندية بين المركزين 17 و24 إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي الدور الإقصائي الأول، يواجه المتصدر صاحب المركز الـ16 الأخير، والثاني يواجه الـ15... في نظام مشابه إلى حد ما بالأدوار الاقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA".

ويخوض حاليا 32 فريقا دور المجموعات، بواقع 4 أندية في 8 مجموعات، حيث يتأهل المتصدر ووصيفه إلى دور الـ16 بعد خوض 6 مباريات، فيما ينتقل الثالث إلى البطولة الرديفة "يوروبا ليغ".

وكان الإنجليزي ديفيد غيل نائب رئيس الاتحاد الأوروبي قال لصحيفة "تايمز" إن "يويفا" مصمم على إبقاء نظام التأهل إلى المسابقة عبر المسابقات الوطنية، حتى إذا ضمنت الأندية التي تبلغ نصف النهائي أو ربع النهائي التأهل إلى النسخة القارية التالية.

وتم استبعاد مقترحات سابقة تضمنت توزيع الأندية على 4 مجموعات تضم كل واحدة 8 فرق، وذلك لضمان خوض كل فريق 14 مباراة.

وقال لارس-كريستر أولسون، رئيس رابطة الدوريات الأوروبية التي تغطي 29 بطولة وطنية إن المقترحات الجديدة تملك فرصة "أكثر واقعية" للحصول على إجماع. لكن إضافة 4 مباريات في الدور الأول سيخلق مزيدا من الجدل بشأن صحة اللاعبين في ظل برنامج المباريات المزدحم.