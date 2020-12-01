وكشف ستيف هوج أنه رفض العديد من العروض من مشترين محتملين لقميص مارادونا في مباراة دور الثمانية الشهيرة بكأس العالم 1986. وأصر على أن هذا "القميص التاريخي" ليس للبيع.

وتبادل هودج (58 عاما) قمصان اللعب مع مارادونا بعد هزيمة إنجلترا 2-1 أمام الأرجنتين في ملعب "أزتيكا" في المكسيك، في مباراة سجل خلالها مارادونا هدفا باليد، قبل أن يهز الشباك مجددا ليحرز واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ المونديال.

وكان الأسطورة مارادونا قد توفي في منزله عن 60 عاما الأسبوع الماضي إثر أزمة قلبية.

وزاد الطلب بشكل كبير على قميص مارادونا الذي حصل عليه هودج والمعروض حاليا في المتحف الوطني لكرة القدم في مدنية مانشستر . وقال خبير مقتنيات رياضية أميركي إن قيمته قد تصل إلى مليوني دولار، لكن هودج يعارض بيع القميص.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أحتفظ بهذا القميص منذ 34 عاما ولم أفكر أبدا في بيعه".

ونقلت رويترز عن لاعب المنتخب البريطاني السابق قوله: "أحب الاحتفاظ به لأنه يحمل قيمة معنوية كبيرة.. يطرق الناس باب منزلي بلا توقف ويرن الهاتف باستمرار من كل حدب وصوب من محطات التلفزيون والإذاعة المحلية إلى المحطات الأجنبية".

وتابع: "كان أمرا مزعجا بشدة. ثارت أحاديث غير لطيفة عن أني أحتفظ به لأني أريد مليونا أو أكثر ، أو سعيا وراء المال. كل هذه الأمور خاطئة تماما. القميص ليس للبيع".