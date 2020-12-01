وقال سيد عبد الحفيظ لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه "لا توجد أزمة"، لافتا إلى أن "القرار الحاسم" سيكون بيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فقط.

وأوضح أنه في الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، الذي شارك فيه الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، حدثت قرعة بين البلدين لتحديد البلد المستضيف لنهائي البطولة.

وأضاف: "حتى إن كان أحد طرفي اللقاء من بلد آخر، وخضعت كل الأطراف للقرعة التي اختارت مصر، وذلك رغم وجود قرار مسبق بإقامة النهائي بأرض محايدة، فكان سيتم لعب النهائي في مصر.. وهو ما كان سيحدث أيضا في حالة فوز أحد الفريقين المغربيين".

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك في نهائي الأبطال بهدفين مقابل هدف، فيما حصد نادي نهضة بركان بطولة الكونفدرالية بعد فوزه على بيراميدز المصري بهدف نظيف.

رفض مغربي

وجاءت تصريحات مدير الكرة بالأهلي المصري، على خلفية تأكيد المتحدث الرسمي باسم نهضة بركان، كتابي الحسين، خلال مداخلة في أحد البرامج الرياضية، رفض فريقه التام لإقامة لقاء "السوبر الإفريقي" في مصر، مطالبا بأن تقام في قطر كما كان مقررا لها، أو أن يتم اختيار ملعب محايد من أجل تساوي حظوظ الفريقين.

ووفقا للمتحدث الرسمي، فإن الفريق المغربي لم يصله حتى الآن أي مراسلة رسمية من "الكاف" بشأن موعد اللقاء ولا مكان إقامته.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، في تصريحات إعلامية، أن الاتحاد الإفريقى أبلغهم رسميا بإقامة مباراة السوبر في مصر، موضحا أنه ليس هناك نية لنقلها خارج البلاد.

وأوضح الجنايني أن المباراة لن تقام على استاد القاهرة، إذ سيتم إغلاقه لمدة شهر بسبب "الزرعة" الشتوية، وبالتالي فإن الاتحاد المصري سيختار ملعبا آخر، ويعلن عنه في وقت لاحق بعد التشاور مع الجهات الأمنية.

ووفقا للوائح "كاف"، فالأساس هو إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي بملعب الفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا، مع وجود أحقية للجنة التنفيذية فيما يتعلق باختيار ملعب محايد لاستضافة المباراة إذا كان لها قرار آخر، مما يصعب موقف النادي المغربي، في الاعتراض على إقامة اللقاء في مصر.