واشتهر ديوب في بلاده وعلى الساحة الدولية بتسجيله هدف الفوز ضد فرنسا حاملة لقب كأس العام 1998، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2002.

ويعتبر هدف ديوب في فرنسا وانتصار بلاده على "الديوك" من أكبر المفاجآت في المباريات الافتتاحية لبطولات كأس العالم عبر التاريخ.

ووفقا لمصادر مختلفة، فأن ديوب توفي بعد صراع طويل مع مرض لم يكشف عنه حتى الآن.

وكان ديوب المهاجم الرئيسي للجيل الذهبي لمنتخب السنغال وقتها، والذي استطاع الوصول لربع نهائي المونديال، قبل أن يخرج على يد تركيا بالوقت الإضافي.

وشملت مسيرة ديوب الاحترافية مروره بنادي لنس الفرنسي، وفولهام ووست هام يونايتد وبرمنغهام سيتي في إنجلترا.

وأكد الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم، فيكتور سيسي، لوكالة فرانس برس، وفاة ديوب.