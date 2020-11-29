وبعد تسجيله الهدف الرابع، خلع ميسي قميص برشلونة ليظهر تحته قميص نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني وعليه الرقم 10، وهو القميص الذي ارتداه مارادونا عندما مثل النادي الأرجنتيني.

ورفع ميسي يديه للسماء وبدا متأثرا، بعد الهدف الرائع، الذي جاء بعد مراوغة للاعبين اثنين وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واختار ميسي قميص نيولز أولد بويز لأنه فريق الطفولة الذي مثله ميسي وهو صغير قبل الانتقال لبرشلونة، كما أنه القميص الذي ارتداه مارادونا في موسم 1993-1994.

ولم يشارك مارادونا مع نيويلز سوى في 5 مباريات، قبل أن يختتم مسيرته مع بوكا جونيورز عملاق الكرة الأرجنتينية.

وكان الأسطورة الأرجنتيني قد توفي قبل أيام، عن عمر 60 عاما، تاركا إرثا كرويا كبيرا للعالم، ومخلفا حالة حزن غير مسبوقة في الأوساط الرياضية بشكل خاص.