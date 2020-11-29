ودخلت فولر للمباراة بالشوط الثاني، ونفذت ركلة لفريقها أمام فريق جامعة ميزوري، في لحظة تاريخية وثقتها وسائل الإعلام الأميركية.

وتلعب فولر في مركز "المسددة" بالفريق، أي أنها تدخل عند الحاجة لتسديدة، مما يجنبها خوض الاحتكاكات العنيفة مع الفريق الآخر، حسبما أشارت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية.

واستخدم فريق الجامعة فولر في هذا المركز، بعد إصابة المسدد الرئيسي بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن فولر تمثل كذلك فريق الجامعة النسائي، وانضمت لفريق الرجال في كرة القدم الأميركية بهدف مساعدتهم بتسديداتها بعد انتهاء الموسم.

وارتدت فولر خوذتها مكتوبا عليها عبارة "العب مثل الفتاة"، لتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة في الولايات المتحدة.