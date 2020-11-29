وكان وايلدر قد أطلق على كلوب هذا الاتهام بسبب مطالبة مدرب ليفربول باعتماد 5 تبديلات في مباريات بالدوري بدلا من 3، أسوة بما يحدث في دوريات أوروبية كبرى مثل الإسباني والإيطالي.

ويرى وايلدر أن التغييرات الخمسة تصب في مصلحة الفرق الكبيرة مثل حامل اللقب، التي تمتلك عددا كبيرا من البدلاء الممتازين، على عكس الفرق التي لا تمتلك دكة احتياط قوية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة ليفربول وبرايتون التي انتهت بالتعادل 1-1، السبت، رد كلوب على تصريحات وايلدر الأخيرة.

وقال كلوب: "لو كانت لديّ 5 تبديلات اليوم لأدخلت كوستاس تسيميكاس بدلا من (أندي) روبنسون (خلال مباراة برايتون). الهدف هو إنقاذ وإراحة روبينسون. الأمر كله حول راحة اللاعبين وصحتهم".

وأضاف: "كريس وايلدر يقول إنني أناني، لكنني أعتقد أن كل ما يقوله ينم عن أنانية".

وشدد كلوب على أن الهدف من اعتماد 5 تبديلات هو الحفاظ على صحة اللاعبين وتجنيبهم الإجهاد، وليس لأسباب تكتيكية.

وسمح الـ"بريميرليغ" للفرق بإجراء 5 تبديلات خلال المباريات المتبقية في الموسم الماضي، بعد عودة المسابقة التي توقفت على خلفية تفشي جائحة كورونا وانخفاض لياقة اللاعبين.

لكن المنظمون قرروا العودة إلى التبديلات الثلاثة فقط هذا الموسم، على عكس بقية الدوريات الأوروبية التي استمرت باستخدام 5 تبديلات، وهو ما أثار استياء بعض الأندية الكبرى التي تعاني جدولا كرويا مزدحما بمواعيد متقاربة.