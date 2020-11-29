فالفريق الملكي، الذي احتسبت ضده ركلة جزاء خلال خسارته 1-2 السبت أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس، يعد أكثر فريق احتسبت ضده ضربات جزاء خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني.

ويشارك ريال مدريد في هذا الإحصاء ريال بلد الوليد، بمعدل 5 ركلات جزاء محتسبة ضد كل منهما، في أعلى معدل بين فرق "الليغا" حتى الآن.

وجاءت ركلات الجزاء الخمس التي احتسبت ضد ريال مدريد، أمام فالنسيا (3 ضربات) وفياريال وأخيرا ألافيس، بعد لمسة يد على قلب الدفاع ناتشو فيرنانديز.

ومُني حامل اللقب بهزيمة مفاجئة على ملعبه الاحتياطي أمام ألافيس، في مباراة شهدت ركلة جزاء مبكرة وخطأ كارثيا من حارس المرمى تيبو كورتوا، وإصابة جديدة لإيدن هازارد أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد.

ويحتل فريق المدرب زين الدين زيدان المركز الرابع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، بفارق 6 نقاط خلف ريال سوسيداد المتصدر وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أقل.

وتعرض ريال مدريد لخسارته العاشرة في الدوري، منذ عودة زيدان إلى النادي في مارس 2019.