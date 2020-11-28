وصعق كولونيا مضيفه بهدف مبكر عندما وضع إلياس سخيري الكرة في الشباك بعد تسع دقائق من انطلاقة المباراة.

وافتقر دورتموند، الذي أحرز 5 أهداف في مرمى هيرتا برلين الأسبوع الماضي، للفاعلية، وكان كولونيا المجتهد هو من عزز تقدمه مرة أخرى عبر سخيري عند مرور ساعة من اللعب.

وفي الدقيقة 74، قلص البلجيكي، ثورجان هازارد، النتيجة لبوروسيا دورتموند، ولكن ذلك لم يكن كافيًا ليخرج فريقه بنقطة على الاقل من المباراة.

ويملك بوروسيا دورتموند 18 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ، الذي فاز 3-1 في ملعب شتوتغارت، وبنقطتين عن رازنبال شبورت لايبزيغ، الذي تغلب 2-1 على ضيفه أرمينيا بيليفيلد.