وأهدى محرز فريقه مان سيتي تقدما ثمينا، بتسجيله هدفين في بداية المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم فريق المدرب الإسباني غوارديولا على بيرنلي (3-صفر). ضمن منافسات المرحلة العاشرة من البريميرليغ.

وسجل النجم الجزائري هدفه الأول في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الثاني بعد 14 دقيقة فقط.

وبهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة.

وأصبح الدولي الجزائري سادس لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يتمكن من ملامسة عتبة الـ100 هدف في البريميرليغ.

وتضم قائمة الأفارقة الذين تمكنوا من تسجيل 100 هدف فى الدورى الإنجليزى كلاً من ديديه دروغبا، وياكوبو إيغبيني، وإيمانويل أديبايور، وساديو مانى وزميله في ليفربول محمد صلاح.