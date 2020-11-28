وعقب تتويج الأهلي باللقب الأفريقي، قال موسيماني "حضرت لتدريب الاهلي من أجل دوري أبطال أفريقيا، وكان لابد ان نحترم الزمالك وديربي القاهرة الأهم فيه من يفوز".

وتقدم الأهلي باكرا عبر عمرو السولية، قبل أن يرد محمود عبد الرازق شيكابالا. وقبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، منح محمد مجدي "أفشة" الأهلي هدف الفوز من تسديدة رائعة.

وأضاف موسيماني "كل الاحترام لشيكابالا الذي سجل هدفا رائعا، وكذلك لباتشيكو (مدرب الزمالك البرتغالي جايمي) الذي لعب مباراة جيدة. كنا نلعب بروح كبيرة وفي كرة (حسين) الشحات التي اصطدمت في القائم توقف قلبي".

وهذا اللقب التاسع للأهلي ليعزز رقمه القياسي، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 5 ألقاب.

وأكمل المدرب، الذي نال لقبه الثاني بعد قيادة ماميلودي صنداونز على حساب الزمالك أيضا في 2016 "هدف أفشة رائع، وقلت للاعبي الأهلي بين الشوطين إننا لسنا على ما يرام اليوم، وعلينا الفوز بالمباراة، لأن هذا ديربي وهذه المواجهة النهائية لدوري أبطال إفريقيا".

وواصل موسيماني (56 عاما) الذي حل بدلا من السويسري رينيه فايلر مطلع الشهر الماضي: "أشكر (رئيس النادي محمود) الخطيب على ثقته بي، وأنه سمح بوجود مدرب أفريقي للأهلي. أشكر اللاعبين وكل من كان حولي وساعدني لاأفهم الفريق والفريق يفهمني، أشكر جماهير الاهلي الذين عاملوني بطريقة جيدة، وأشكر زوجتي على دعمها لي".

وأردف "أهدي هذه البطولة للخطيب الذي كنت أود منحه هدية عيد ميلاده، وأشكر رئيس صنداونز لسماحه لي بتدريب الأهلي".

وختم موسيماني: "يبدأ الموسم الجديد نهاية هذا الأسبوع، ليس لدينا حتى وقت للاستراحة. بالطبع نستمتع باللحظة ، لكن علينا البدء في التحضير للكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر.