وأعلنت الحكومة البريطانية الاثنين الماضي، أنه سيتم السماح بحضور المشجعين بعدد يصل إلى 4 آلاف متفرج في الأحداث الرياضية في أقل المناطق تضررا من فيروس كورونا في إنجلترا، بينما سيصل العدد إلى ألفين في مناطق أخرى بعد انتهاء فترة الإغلاق العام.

وسيكون أرسنال المنتمي لشمال لندن أول ناد في دوري الأضواء يستقبل 2000 مشجع، عندما يستضيف رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي في الثالث من ديسمبر.

وتستطيع العديد من المناطق الأخرى في إنجلترا تمثلها أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز استقبال جماهير مجددا من بينها برايتون وساوثامبتون.

لكن سيتعين على أندية مانشستر الانتظار لفترة أطول بعد أن تم تصنيف منطقة مانشستر الكبرى من بين المناطق الأشد تضررا في قائمة نشرتها الحكومة الخميس.

ويعود المشجعون بعد غياب 8 أشهر بسبب قيود كورونا.