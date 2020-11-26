ويغيب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا من قائمة الأهلي أليو ديانغ ووليد سليمان وصالح جمعة، أما الزمالك فيغيب عنه عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي "الونش".

ففي الأهلي، سيجد المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، نفسه أمام حل وحيد وهو الدفع بحمدي فتحي بجانب عمرو السولية في منتصف الملعب، لكنه سيواجه مشكلة هجومية مع غياب وليد سليمان، أحد أبرز البدلاء القادرين على قلب سير أحداث المباراة.

أما الزمالك، فهو يواجه أزمة حقيقية بغياب 3 لاعبين من القوام الأساسي للفريق، حيث يعد غياب الظهير الأيسر عبد الله جمعة، الأكثر تأثيرا بجانب يوسف أوباما الذي أربك حسابات الخط الهجومي للبرتغالي جيمي باتشيكو.

كما يغيب صمام أمان دفاع "القلعة البيضاء" محمود حمدي "الونش"، الذي من المنتظر أن يعوضه في قلب الدفاع محمد عبد الغني.

وفي الجهة اليسرى، قد يدفع باتشيكو بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر عوضا عن عبد الله جمعة، خاصة في ظل إصابة محمد عبد الشافي.

إلا أن غياب أوباما سيدفع المدرب البرتغالي للبحث عن بدائل تكتيكية في إعادة توظيف مركز أحد اللاعبين مع الدفع بمحمد أوناجم أو كابونغو كاسونغو في التشكيل الأساسي.

يذكر أن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك سيقام دون جماهير، مساء الجمعة، بحسب ما أعلن الاتحادان الأفريقي والمصري، الأربعاء.

ونهائي البطولة الحالية هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية، الذي يجمع فريقين من دولة واحدة، وخصوصا قطبي الكرة المصرية، مما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات القارة.