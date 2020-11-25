ونفت إدارة النادي المصري هذه الأنباء جملة تفصيلاً وأكدت أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وفي هذا الشأن، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، إن موسيماني مُستمر مع الفريق ولم يتلق عروضاً من الإمارات أو غيرها، فالمدير الفني جاء للأهلي منذ شهرين تقريباً بعقد مدته موسمين، ولديه طموح كبير وخطة شاملة لتحقيق أحلامه مع الفريق وقيادة الأهلي لتحقيق البطولات المحلية والقارية.

وقال عبد الحفيظ في تصريح مُقتضب لـ"سكاي نيوز عربية": "لا أعلم سر كل هذه الشائعات قبل أيام من نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك"، موضحاً أن "موسيماني ليس أمامه عروض خارجية ولا يفكر في هذا الأمر تماماً، فما يشغله هو حصد لقب إفريقيا مع الأهلي".

وتولّى موسيماني تدريب الأهلي بعد رحلة تدريب جيدة مع صن داونز الجنوب إفريقي استمرت لمدة ثمانية سنوات، حصد خلالها عدة ألقاب محلية بجانب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك.

وفي تصريحات سابقة، قال موسيماني إن لديه مشروعا كبيرا مع الأهلي ويرغب في تحقيقه باعتبار أن الأهلي صاحب إمكانيات كبيرة تؤهله للتفوق الكروي محلياً وإفريقياً.

وأوضح أنه لم يُفكّر في العرض الأهلاوي ووافق عليه سريعاً، وطلب من إدارة صن داونز الموافقة على قبوله، وهو ما حدث ليبدأ هذه التجربة الجيدة باعتباره أول مدرب إفريقي يعمل في الدوري المصري.

وتأتي أنباء العرض الإماراتي للمدرب الجنوب إفريقي موسيماني قبل 48 ساعة من نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، المقرر له مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ويفرض مسئولو الأهلي سياجاً من السرية حول تدريبات الفريق خلال الأيام الحالية حفاظاً على تركيز الفريق واستقراره قبل نهائي القرن الإفريقي، وطلب موسيماني إبعاد أية وسيلة إعلامية عن الفريق حالياً وعدم تصوير المران.