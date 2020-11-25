وجلس أغويرو على مقاعد البدلاء طوال مباراة فريقه التي خسرها أمام توتنهام 0-2 في الدوري الإنجليزي السبت.

وغاب أغويرو البالغ 32 عاما عن أواخر الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة. وبعد عودة وجيزة إلى الملاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية لساقه الشهر الماضي.

ويعاني سيتي من الناحية التهديفية حيث سجل 10 أهداف فقط في 8 مباريات هذا الموسم، لكنه أبلى بلاء أفضل على الصعيد القاري بتسجيله 9 أهداف في 3 مباريات حتى الآن.

وقال غوارديولا الثلاثاء: "نريد عودة أغويرو إلى التمارين لكي يشعر بحالة جيدة هذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "نعمل معه خطوة بخطوة. لدينا العديد من المباريات هذا الموسم وسنحتاج إليه لاحقا. ما نريده منه أن يتعافى بشكل كامل".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا وهو يحتاج إلى فوز جديد لكي يضمن تأهله إلى ثمن النهائي.