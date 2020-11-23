وقال نادي بوروسيا دورتموند، الاثنين، إن يوسوفا موكوكو انضم إلى تشكيلة الفريق في المباراة التي ستقام ضد بروج البلجيكي على ملعب الفريق الألماني.

وحطم موكوكو الرقم القياسي في الدوري الألماني، السبت، عندما ظهر لأول مرة مع دورتموند غداة عيد ميلاده السادس عشر.

ونزل موكوكو بديلا في المباراة التي انتهت بالفوز بخمسة أهداف لهدفين على هيرتا برلين. وفي حال لعب الثلاثاء، فسيحطم موكوكو الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا، الذي يحتفظ به سيليستين بابايارو.

وكان الظهير الأيسر النيجيري يبلغ من العمر 16 عاما و87 يوما عندما لعب لنادي أندرلخت البلجيكي، في دور المجموعات عام 1994.

وقال مدرب دورتموند، لوسيين فافر، إنه كان "حريصا على تغيير الفريق للتعامل مع الجدول الزمني المزدحم، لكنه لم يلتزم بمنح موكوكو أي وقت للعب"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف: "من الصعب القول والإجابة على الفور. سنرى اليوم في التدريبات.. لدينا كثير من الخيارات في الخط الأمامي وسنرى".

وسجل موكوكو 13 هدفا في 4 مباريات لفريق دورتموند تحت 19 عاما هذا الموسم، و34 هدفا في 20 مباراة الموسم الماضي. ويتدرب اللاعب بانتظام مع الفريق الأول منذ أغسطس الماضي.

وولد موكوكو في الكاميرون، لكنه انتقل إلى ألمانيا عندما كان طفلا ولعب مع منتخبات الشباب الوطنية الألمانية.