وأحرز صاحب الأرض هدفا في كل شوط إذ افتتح سون هيونج-مين التسجيل في الشوط الأول وأضاف البديل جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني بعد الاستراحة ليحقق الفريق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري ويتصدر البطولة متقدما بنقطتين على تشيلسي صاحب المركز الثاني.

وتقدم فريق المدرب مورينيو بعد خمس دقائق عندما انطلق سون خلف دفاع سيتي ليستقبل تمريرة متقنة من تانجاي ندومبلي ويضعها من بين ساقي الحارس إيدرسون محرزا هدفه التاسع هذا الموسم.

ووضع هاري كين الكرة في الشباك في الدقيقة 13 بعد تمريرة من سون لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وشعر سيتي بالغضب بعد إلغاء هدف ايمريك لابورت بعد تمريرة جابرييل جيسوس حيث راجع الحكم مايك دين الكرة في شاشة خارج الملعب واحتسب لمسة يد على المهاجم البرازيلي.

واستحوذ الفريق الضيف على الكرة بدون خطورة على المرمى بينما حافظ توتنهام على تنظيمه وهدد مرمى منافسه عبر الهجمات المرتدة.

وثبت صحة قرار مورينيو عندما أشرك لو سيلسو حيث هز الشباك بعد 35 ثانية من نزوله بعد تمريرة من كين.

وأنقذ هوجو لوريس حارس توتنهام ضربة رأس من روبن دياز في الدقائق الأخيرة ليصبح سيتي على بعد ثماني نقاط من توتنهام في المركز العاشر.

ولأول مرة ينجح مورينيو في تحقيق فوزين متتاليين على غريمه جوارديولا لكنه سارع بالحد من الحديث عن منافسة فريقه على اللقب مشيرا إلى أنه ربما يفقد الصدارة لو انتصر ليستر سيتي على مضيفه ليفربول الأحد.

وقال مورينيو "شعور جيد (بتصدر المسابقة)، لكن ربما في الغد نعود إلى المركز الثاني ولن تكون مشكلة بالنسبة لي، أنا سعيد بالتطور.

"من الصعب أن تتوقع الجماهير أن ننافس على اللقب بعد موسم واحد من وجودنا هنا. لا ننافس على اللقب نحن نحاول فقط الفوز بكل مباراة. لكننا سنخسر مباريات ونتعادل في أخرى".

وكان لجوارديولا وجهة نظر مختلفة.

وقال المدرب الإسباني "(توتنهام) يتصدر الدوري لذا فهو منافس أكثر من أي فريق آخر في الوقت الحالي. هناك العديد من الفرق تسبقنا (في الترتيب)".

وتابع "أعتقد أننا لسنا بعيدين (عن أفضل ما لدينا) لكننا نعاني من أجل تسجيل الأهداف. عشرة أهداف في تسع مباريات ليست كافية".