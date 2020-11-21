وقال كلوب إنه يأمل في نجاح المدافعين الصاعدين في تعويض الغائبين، وسط الأزمة التي تفاقمت مؤخرا مع مزيد من الغيابات.

وسيغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو غوميز حتى نهاية الموسم بعد الخضوع لجراحتين بالركبة، ومن المتوقع أن يراهن كلوب على نات فيلبس والصاعد ريس وليامز لمعاونة جويل ماتيب في قلب الدفاع.

وأشار كلوب إلى أنه عاش موقفا مشابها في بوروسيا دورتموند، عندما اعتمد على نيفين سوبوتيتش وماتس هوملز حين كانا من الناشئين، واكتسبا الخبرة في الدفاع وساهما في التتويج بلقب الدوري الألماني في موسمين متتاليين.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري، الأحد: "لا يمكن مقارنة المواقف حاليا، لكنني أريد الإشارة إلى أنني عندما دربت دورتموند في 2008 كان قلبا الدفاع سوبوتيتش وهوملز هذا الشتاء يبلغان 19 و20 عاما".

وأضاف: "اعتمدنا عليهما طيلة الموسم، ونملك مواهب هنا أيضا في أعمار 18 و19 و23 عاما بجانب عناصر الخبرة، وتوجد فرص للجميع".

وتابع: "يوجد لاعبو وسط أيضا يمكنهم القيام بأدوار دفاعية، لكن ليس في الوقت الحالي، وننتظر عودتهم في الأسابيع المقبلة".

وانتقل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو إلى قلب الدفاع قبل استبعاده بسبب مشكلة بعضلات الفخذ الخلفية، وأقر المدرب الألماني بأن ليفربول ربما يعزز صفوفه في فترة الانتقالات في يناير.

وأوضح: "لا أعرف ماذا سيحدث في يناير لأكون صادقا، لكننا نبحث عن حلول ونتطلع لفترة الانتقالات بالتأكيد، لكن في الوقت الحالي سنتأقلم مع الوضع".

كما سيغيب عن مباراة الأحد ترينت ألكسندر أرنولد الذي أصيب أمام مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك القائد جوردان هندرسون الذي أصيب في الساق مع منتخب إنجلترا، فضلا عن محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا المستجد.