وعبر زيدان عن استيائه قبل مواجهة مضيفه فياريال وهي أول مباراة من 10 سيلعبها ريال مدريد خلال 33 يوما.

وأضاف في مؤتمر صحفي "كلما أنظر إلى الجدول أشعر أنه مزدحم أكثر من اللازم".

وتابع: "أفكر فقط في صحة اللاعبين. لا توجد أي فرصة للتوقف والتقاط الأنفاس. لا أتحدث فقط عن اللاعبين لكني أشعر بالقلق عليهم. لا أرغب في التدخل في عمل أي شخص. في نهاية اليوم يوجد مسؤولون عن وضع الجدول لكني أشعر بالقلق. إنه جنوني".

وسيفتقد زيدان جهود القائد سيرخيو راموس في مواجهة فياريال، الذي يتفوق بنقطتين على ريال مدريد ولعب مباراة أكثر وذلك بعد إصابة المدافع في عضلات الفخذ الخلفية مع منتخب إسبانيا مما يعني أنه قد يغيب لعشرة أيام.

وتابع: "كل ما يمكنني عمله التعبير عن رأيي في هذا الموقف. نحتاج للعمل على منح اللاعبين راحة ويجب أن نوازن هذا الأمر".

وسيخضع رفائيل فاران شريك راموس في الدفاع لاختبار لياقة في اللحظات الأخيرة وأقر زيدان بأنه "ليس لائقا بنسبة 100 بالمئة"، وتحوم شكوك بشأن مشاركة مواطنه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بعد غيابه عن التدريب.

كما سيغيب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بعدما أعلن النادي إصابته بفيروس كورونا، الجمعة.

لكن المدافع إيدر ميليتاو ولاعب الوسط كاسيميرو وصانع اللعب إيدن هازارد سيعودون إلى التشكيلة بعد سلبية اختبارات كورونا عقب إصابتهم بالعدوى قبل الفترة الدولية.

ويقترب ثنائي الدفاع ناتشو وداني كاربخال من العودة.

وقال زيدان: "لا نعلم مدى جاهزية جميع اللاعبين لكن الحالات في تحسن. وضع إيدن وميليتاو يختلف نسبيا. تدربا خلال فترة العزل. ناتشو وكاربخال عملا لفترة طويلة مع المجموعة ونحتاج لجهود كل المجموعة لان كل مباراة مهمة بالنسبة لنا. لا يمكننا أن نكتفي بما حققناه لأننا نواجه فريقا صعبا".