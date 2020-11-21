ووقع غوارديولا، الذي قاد سيتي للفوز بلقبين في الدوري الممتاز و3 ألقاب لكأس الرابطة وبلقب في كأس الاتحاد بعد وصوله في 2016، عقدا جديدا لعامين، الخميس، ليبقى في الفريق الإنجليزي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وزاد تجديد التعاقد مع مدرب برشلونة السابق التكهنات عن احتمال عودة ميسي للعمل مع غوارديولا، حيث يقضي المهاجم الأرجنتيني العام الأخير في عقده الحالي في إسبانيا بعد أن باءت محاولته لمغادرة برشلونة بالفشل قبل انطلاق الموسم.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة توتنهام في الدوري السبت: "ميسي لاعب في برشلونة. إذا سألتني عن رأيي فإنني أشعر بامتنان كبير لما فعله برشلونة معي شخصيا. أريده أن ينهي مسيرته هناك".

وتابع: "أحب وأتمنى ذلك. قلتها آلاف المرات. أتمنى كمشجع لبرشلونة أن ينهي مسيرته هناك. لا أدري ما الذي يفكر فيه ميسي لكنه يلعب حاليا في برشلونة وفترة الانتقالات في يونيو".

وسيتحول تركيز غوارديولا على الفور لمواجهة توتنهام صاحب المركز الثاني، الذي قد يتصدر الترتيب حال الانتصار. وسيفتقد سيتي جهود لاعب الوسط البارز فرناندينيو بسبب المرض.

وأضاف غوارديولا "عاد الكثير من اللاعبين باستثناء نيثن آكيو فرناندينيو. تنتظرنا مباريات كثيرة لذا سيكون من المهم استعادة جهود الجميع. سيرغيو أغويرو يتدرب هذا الأسبوع ورحيم سترلينغ خاض اليوم أول مران مع الفريق".

وأصيب سترلينغ في ربلة الساق، بينما كان يتدرب مع منتخب إنجلترا قبل مواجهة بلجيكا، بينما خرج آكي مصابا في مباراة هولندا وإسبانيا في 12 نوفمبر بسبب مشكلة عضلية.