وقال كومان إنه فهم سبب غضب ميسي بشكل واضح، عندما سأله الصحفيون عن الانتقادات التي وجهها إليه وكيل سابق لزميله أنطوان غريزمان، عندما وصل ميسي إلى إسبانيا أول أمس الأربعاء بعد رحلة طويلة.

وقال كومان اليوم الجمعة: "أحتاج للدفاع عن ليو، لأنه إذا حدث لي شيء بعد رحلة استغرقت 15 ساعة في رحلة العودة إلى برشلونة -تذهب للخارج وهناك الكثير من الصحافة تطرح هذا النوع من الأسئلة- سأكون خطيرا وأكرههم أيضا".

وأضاف: "علينا أن نحترم أشخاصا مثل ميسي أكثر. ومما رأيته في الملعب وفي التدريبات، لا توجد مشكلة بينهما (ميسي وغريزمان) ".

وكان إريك أولهاتس، وكيل غريزمان حتى العام 2016، قد صرح لمجلة "فرانس فوتبول" الأسبوع الماضي بأن ميسي همش غريزمان في "نظامه الرهيب" بالنادي، حيث يفترض أن الأرجنتيني "يسيطر على كل شيء".

وعندما سأل الصحفيون ميسي عن رده على ذلك، أجاب بضجر قائلا: "لأكون صادقا، لقد سئمت قليلا من كوني دائما مشكلة في كل شيء بهذا النادي".

وأطلق ذلك جولة أخرى من أجراس الإنذار في كامب نو حول مستقبل ميسي.

ويشعر كثيرون بالقلق من أن الحلقة الأخيرة غير السارة هي سبب آخر لميسي لمتابعة خطته لمغادرة النادي.

ومع انتهاء عقده في نهاية هذا الموسم، سيكون ميسي حرا في التفاوض مع الأندية الأخرى في يناير. وهناك تكهنات واسعة النطاق بأنه قد يميل إلى لم شمله مع المدرب السابق بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وقال كومان إنه على الرغم من أنه لا يشعر أن من واجبه إقناع ميسي بالبقاء، فإنه واثق من أن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا سيطيل فترة عمله البالغة 20 عامًا في برشلونة.

وأضاف كومان: "آمل أن يبقى في برشلونة. أعتقد أنه أمر لا يصدق ما فعله لهذا النادي، لكنه هو الشخص الأساسي الذي يتخذ قرارا بشأن مستقبله".

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أتلتيكو مدريد، الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الإسباني، غدا السبت.