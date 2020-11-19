وقاد الإسباني غوارديولا سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين إلى جانب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ قدومه في 2016.

ونقلت "رويترز" عن رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك قوله في بيان: "يمثل تمديد عقد غوارديولا الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة. هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي".

ويعد وجود غوارديولا على مدار خمس سنوات في سيتي الأطول له في فريق واحد منذ بدء مسيرته في 2008.

وبدأ غوارديولا البالغ من العمر 49 عاما مشواره مع برشلونة وقاد الفريق خلال الفترة 2008-2012، وقضى ثلاث سنوات في تدريب بايرن ميونيخ الألماني قبل الانتقال إلى سيتي.

وتعليقا على تمديد عقده قال غوارديولا: "منذ وصولي إلى مانشستر سيتي، شعرت بترحيب كبيرفي النادي وفي المدينة ذاتها"، مضيفا: "منذ ذلك الحين حققنا هدفا كبيرا معا وسجلنا الأهداف وفزنا بالمباريات والبطولات، ونحن كلنا نشعر بفخر شديد بهذا النجاح".