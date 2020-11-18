وضمنت مالي أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الأولى بالتصفيات بعد فوزها 2-1 خارج ملعبها على ناميبيا، حيث هز سيكو كويتا وموسى دومبيا الشباك في الشوط الأول، بينما كان تعادل تونس 1-1 مع مضيفتها تنزانيا كافيا لتضمن احتلال المركز الأول أو الثاني في المجموعة العاشرة.

وتتجه تونس إلى النهائيات التي تقام في الكاميرون عام 2022 للمرة 15 على التوالي.

كما اقتربت مصر والمغرب من التأهل بعد عروض قوية خارج الديار اليوم الثلاثاء.

ولعب حكيم زياش دورا كبيرا مرة أخرى ليقود المغرب للفوز 2-صفر على جمهورية أفريقيا الوسطى ويصبح فريق المدرب وحيد خليلوجيتش على بعد نقطة واحدة من التأهل في المجموعة الخامسة.

واستقرت تسديدة زياش من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39 في الشباك، ورغم أن زميله نايف أكرد زعم أنه لمس الكرة، فإن التسديدة بدت وكأنها سكنت الشباك مباشرة بدون أي مساعدة واحتسب الهدف لصالح زياش.

وتحول لاعب تشيلسي إلى صانع لعب في هجمة مرتدة بالدقيقة الأخيرة، ومرر إلى يوسف النصيري ليضاعف النتيجة.

كما أصبحت مصر، التي تسعى للظهور في كأس الأمم للمرة 25 لتعزز رقمها القياسي، قاب قوسين أو أدنى من التأهل في المجموعة السابعة بفوزها 3-1 على مضيفتها توغو.

وكان بوسع غانا ضمان التأهل لكنها سقطت أمام السودان في الخرطوم حيث هز محمد عبد الرحمن الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح بلاده الفوز 1-صفر وينعش آماله في الصعود.

وتملك غانا تسع نقاط وتتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع جنوب أفريقيا بينما يتأخر السودان عنهما بثلاث نقاط فقط.

واكتفت نيجيريا بالتعادل مع سيراليون للمرة الثانية في خمسة أيام، وهذه المرة بدون أهداف في فريتاون في تناقض مع انتفاضة سيراليون المثيرة في التعادل 4-4 يوم الجمعة الماضي.

وتتصدر نيجيريا المجموعة 12 بفارق نقطة واحدة عن بنين، التي تعادلت بدون أهداف خارج ملعبها مع ليسوتو، بينما يملك الفريقان الآخران نقطتين لكل منهما.

ولدى كل من مدغشقر وساحل العاج سبع نقاط في صدارة المجموعة 11 بعد تعادلهما 1-1 في أنتاناناريفو لكن إثيوبيا تبتعد عنهما بنقطة واحدة عقب فوز ساحق 3-صفر على النيجر.

وفازت الكونغو الديمقراطية 1-صفر على مضيفتها أنجولا في لواندا بعد هدف سجله نيسكنز كيبانو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وأنعشت النتيجة آمال المنتخب الكونغولي في التأهل إذ يبتعد الآن بنقطة واحدة عن جامبيا والجابون في المجموعة الرابعة.

وتقام آخر جولتين بالتصفيات في مارس. ويتأهل أول فريقين في المجموعات 12 إلى النهائيات التي تقام في مطلع 2022 باستثناء المجموعة السادسة التي سيتأهل منها أعلى فريق في الترتيب بالإضافة إلى الكاميرون المتأهلة بالفعل باعتبارها الدولة المضيفة.