افتح التسجيل لـ"أسود الأطلس" نجم تشلسي كريم زياشي في الدقيقة (39)، وفي الدقيقة 90 نجح يوسف العربي من إضافة الهدف الثاني.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم موريتانيا وبوروندي.

ولم يخسر المغرب في أي مباراة رسمية منذ هزيمته أمام البرتغال صفر-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، علما أن إقصائه من النسخة الماضية لكأس أمم أفريقيا من الدور ثمن النهائي أمام بنين جاء بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 وهو ما يدون في السجلات على أنه تعادل وليس خسارة.

وخاض المنتخب المغربي مذ ذاك التاريخ بما فيها مباراة اليوم 16 مباراة (كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية والتصفيات) حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في خمس.