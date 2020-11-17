ثلاثية "الفراعنة" حملت توقيع محمد مجدي أفشة (18)، ومحمد شريف (32)، ومحمود تريزيغية (52)، فيما سجل هدف أصحاب الأرض إيلوم فيدجي (90).

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السابعة.

وكان منتخب "الفراعنة" قد تغلب على توغو في الجولة السابقة بالقاهرة 1-صفر، السبت.

وحرمت أزمة كورونا المنتخب المصري من خدمات محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال حيث تبين إصابة الاثنين بالوباء، ولكن من دون ظهور أعراض.